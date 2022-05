Amber Heard getuigt opnieuw, de opvallendste uitspraken: “Opiniestuk ging niet over Johnny Depp”

Het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) is hervat. Heard heeft weer plaatsgenomen in de getuigenbank en werd op de rooster gelegd door Depps advocaten. Dit waren de opvallendste uitspraken van de actrice.

Over het opiniestuk in de Washington Post:

Een opiniestuk dat Amber Heard schreef voor de Washington Post ligt aan de basis van deze rechtszaak. Daarin schreef ze slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. In het stuk wordt Depp niet bij naam genoemd, maar hij klaagt Heard toch aan voor laster wegens dat stuk. “Het gaat niet over Johnny. De enige die dacht dat het over Johnny ging, is Johnny”, zei Heard. “Het gaat over mij. Het gaat over mezelf, nadat ik aan mijn huwelijk ontsnapt ben. Ik ging verder met mijn leven. Het gaat over mijn leven, wat ik heb moeten doorstaan. De enige die het artikel over hem deed gaan, is hijzelf.”

Over de rechtszaak:

Heard probeerde Depp naar eigen zeggen te overtuigen niet naar de rechtbank te trekken. “Er waren foto’s, getuigen, mijn wonden waren gedocumenteerd,... Ik zei: denk je dat mensen gaan geloven dat dit een hoax is?” Heard zei dat ze Depp wou beschermen. “Ik wou niet dat hij dit deed. Ik hield zo veel van hem. Ik wou niet dat dit hem pijn deed. Ik wil niet dat dit hem pijn doet”, zei ze.

Het proces dwingt haar naar eigen zeggen ook om de “pijnlijke herinneringen” opnieuw te beleven, en “gênante, intieme details waarvan ik nooit wilde dat ze geweten waren, nooit publiek wilde zien, worden elke dag gebruikt om mij een leugenaar te noemen.” Ze noemde dat “een marteling”. “Ik wil voortgaan met mijn leven. Ik heb een baby. Ik wil dit achter mij laten. Ik wil ook dat Johnny het achter zich laat. Ik wil dat hij me met rust laat.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ze zag zich naar eigen zeggen gedwongen ook een zaak tegen hem te starten omdat hij haar carrière kapotmaakte, zeker nadat zijn advocaat onder meer in de Daily Mail beweerde dat ze loog. “Na alles wat ik overleefd heb. En dan had ik nog niet eens gesproken over het seksueel misbruik binnen mijn huwelijk. Daar wilde ik nooit over praten.”

“Ik heb alleen mijn integriteit en mijn naam, en dat beloofde hij van mij af te nemen.”

Over “een man, slachtoffer van huiselijk geweld”:

De rechtszaal kreeg een geluidsopname te horen waarin Heard zei: “Vertel het de wereld, Johnny. Zeg hen: ‘Johnny Depp, ik, een man, ik ben ook een slachtoffer van huiselijk geweld’, en kijk hoeveel mensen je geloven of aan je kant staan.”

“Je dacht niet dat hij dat aan de wereld zou vertellen, klopt dat?”, vroeg Depps advocate in de rechtbank. “Nee”, zei Heard. “Ik dacht niet dat hij dat zou doen. Hij zou gek zijn dat te doen.” De advocate ging verder: “U zei dat hij niet geloofd zou worden als slachtoffer van misbruik omdat hij een man is?” Heard antwoordde: “Ik zei het niet omdat hij een man is, wel omdat hij de man is die mij vijf jaar lang heeft geslagen. Hij is de misbruiker.”

© AFP

Over Depps verwondingen:

Heard werd geconfronteerd met geluidsopnames waarin ze zei dat ze Depp had geslagen. Maar dat had ze enkel gedaan om zichzelf te verdedigen, aldus Heard. “Ik zou Johnny nooit pijn kunnen doen.”

Volgens Heard bracht Depp zichzelf overigens soms verwondingen toe tijdens hun ruzies. Mishandelingen waarvan hij Heard heeft beschuldigd, waaronder een sigaret op zijn gezicht uitduwen of een fles naar hem gooien waardoor hij zijn vingertopje verloor, zouden eigenlijk zelf aangebrachte verwondingen zijn. “Tijdens ruzies sneed hij vaak in zijn armen of hield hij zijn mes tegen zijn borst, of liet hij zichzelf bloeden.”

Over Depps druggebruik en tampons:

Heard werd gevraagd naar een van de foto’s die ze maakte van Depp: een beeld waarop vier lijntjes cocaïne te zien waren. Volgens Depps advocaten was op die foto geen indicatie te zien, zoals kleine restjes, dat hij ook effectief cocaïne had gesnoven. “Wel, de tampon-inbrenger die je daar ziet is een toestelletje waarmee mijn zus hem, geloof ik, geleerd had te gebruiken om de cocaïne in je neus in te brengen.” En had ze geen foto’s van Depp die cocaïne snoof? “Ik heb geen foto van hem midden in een snuif.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de laatste maanden van hun huwelijk zou Depp zwaar verslaafd geweest zijn en gehallucineerd hebben. “Hij praatte tegen mensen die niet in de kamer waren. Het was angstaanjagend.”

Over haar make-up:

Heard ontkende dat ze verwondingen en vernielingen in scène zette voor haar foto’s. De advocaten van Depp confronteerden Heard met beelden waarop geen spoor te zien was van het geweld dat ze volgens haar verklaringen net voordien had ondergaan. Heard legde daarop uit dat ze meteen ijs aanbracht om de zwellingen te verminderen en dat ze heel goed was geworden in het verbergen van haar verwondingen met make-up.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De advocaten van de actrice hadden eerder tijdens het proces al beweerd dat ze daarvoor altijd een make-upsetje bij zich droeg. Nadat het make-upmerk dat vermeld was, bekendmaakte dat hun product toen nog niet bestond, zei Heard nu dat dit “natuurlijk niet het exacte product was”, maar iets gelijkaardigs, dat ze haar “blauweplekkenkit” noemde. Ze zei dat ze leerde om eerst het rood te bedekken met een complementair kleur, een groene tint, en eens de blauwe plek blauw werd een oranje tint te gaan gebruiken. “Ik ga niet door LA lopen met blauwe plekken op mijn gezicht.”

Over een medisch rapport:

Depps advocaten wezen op een medisch rapport waarin een arts geen fysieke verwondingen vermeldde, terwijl Heard beweerde dat ze toen aangevallen was. Volgens de advocaat stond in het rapport dat haar huid toen “intact” was, met een normale kleur. “Er staat ook dat ik een goed gevoede man ben”, reageerde Heard, wijzend op de foute aanduiding van haar geslacht op het document. “Ik denk dat dit medisch rapport veel mist.”

Over haar verjaardag:

Heard beschreef haar dertigste verjaardag in april 2016 en een vechtpartij die zij en Johnny Depp naar eigen zeggen op die avond na haar feestje hadden. Tijdens die ruzie zegt ze dat Depp “me op de borst stootte”, “me tegen de grond duwde” en “me bij de schaamstreek greep”. Ze zegt dat hij haar daar vaak vastpakte, en haar vroeg of ze dacht dat ze “stoer was, als een man”. Heard zegt dat hij tijdens het gevecht tegen haar zei: “’Dit gaat allemaal weg’, terwijl hij naar mijn gezicht of lichaam wees, en dat mijn borsten zouden doorzakken, en dat niemand ooit van me zou houden.” Depp zou later teruggekomen zijn en “happy fucking birthday” geroepen hebben.

Over de uitwerpselen op bed:

Amber Heard ontkende ten stelligste dat zij of haar vrienden uitwerpselen op Depps bed hadden achtergelaten na een ruzie op haar verjaardag. Volgens een van Depps medewerkers had Heard toegegeven dat het een heel slechte grap van haar was. “Ik vind dat niet grappig. Dat is walgelijk. Dat is niet iets wat een groep dertigjarige vrouwen grappig vindt. En ik was niet in de stemming voor grapjes. Mijn leven was uiteen aan het vallen. Ik was net aangevallen op mijn dertigste verjaardag door mijn echtgenoot, op wie ik wanhopig verliefd was en van wie ik wist dat ik hem moest verlaten.” Volgens haar was het hun hondje Boo dat op bed zijn behoefte had gedaan. De teacup yorkshire terrier zou darmproblemen hebben gehad sinds het diertje eens Depps marihuana had opgegeten. Depp was volgens haar “geobsedeerd met hondenpoep”, wat ze vreemd vond omdat zijn moeder net gestorven was.

Zijn beschuldiging dat Heard uitwerpselen op bed had achtergelaten zou overigens geleid hebben tot hun laatste ruzie voor Heard een contactverbod aanvroeg. Heard had over de beschuldiging gebeld met een vriend, die zei dat ze daar niet meer veilig was en moest weggaan, waarna Depp de telefoon tegen haar gezicht zou gegooid hebben. De rechtszaal kreeg foto’s te zien die een vriendin die tussenbeide was gekomen maakte van rode plekken op haar gezicht.

Dat Heard toen niet met de politie wilde spreken en ook nooit een klacht tegen hem indiende, bewijst volgens haar dat ze hem niét kapot wilde maken. “Ik probeerde heel hard om het privaat te houden, zelfs daarna, zelfs toen ik al besloten had de scheiding aan te vragen. Ik probeerde Johnny te beschermen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Depp, die oogcontact vermeed en opnieuw tekeningetjes zat te maken in de rechtbank, barstte daarbij in lachen uit. De advocate van Depp zei dat de acteur enkele jaren geleden al zei dat hij Heard nooit meer zal aankijken. De rechtszaal kreeg een fragment te horen waarin Depp zegt: “Je zal mijn ogen nooit meer zien.”

Over de scheiding:

Heard vertelde over de beslissing om van Depp te scheiden. “Op dat moment voelde het als het moeilijkste dat ik ooit had moeten doen. Ik had zo hard gewerkt om de relatie te doen werken. Ik ging naar therapie, ik las boeken, ik zocht hulp. Maar het hielp niet”, zei Heard. “Nadat hij de telefoon gooide, wist ik dat ik hem moest verlaten. Ik wist dat ik het niet zou overleven. Ik nam de beslissing om te scheiden. Dat was moeilijk, ik hield zoveel van hem.”

Waarom dan toch scheiden?, vroeg haar advocate. “Ik wist dat als ik dat niet deed, ik het letterlijk niet zou overleven. Ik was zo bang dat het heel slecht zou eindigen voor mij. Ik wou hem niet alleen laten. Ik hield van hem. Zo veel. Ik zou alles gedaan hebben, maar ik kon niet blijven. De hoop die ik had, was steeds minder. Het monster was het normale geworden, niet langer de uitzondering. Het geweld was het normale geworden. Het was zo moeilijk. Ik wist dat ik het moest doen. Hij zou te ver gegaan zijn en ik zou hier niet meer geweest zijn.”

Ze vroeg ook een contactverbod aan omdat de sloten veranderen niet genoeg zou geweest zijn. “Ik verloor haar. Ik verloor gewicht. Ik werd ziek. Ik kon niet slapen. Ik had paniekaanvallen. Ik viel uit elkaar. Ik was bang en heel erg in de war. De persoon waar ik bang voor was, was ook de persoon waar ik van hield.”

Over geld:

Depps advocaten ondervroegen Heard over haar belofte de 7 miljoen dollar die ze bij de scheiding kreeg aan goede doelen te schenken. Eerder tijdens het proces bleek dat ze nog maar een klein deel daarvan echt wegschonk. De advocaten beschuldigden haar ervan dat ze met haar schenkingen haar geloofwaardigheid probeerde op te krikken en als een “nobel slachtoffer wilde overkomen”. Ze zou de rest van het geld voor zichzelf willen houden. “Je hebt het helemaal mis”, reageerde Depp. Volgens Heard kon ze geen schenkingen meer maken door Depps rechtszaak tegen haar. Ze ontkende dat ze ooit wilde gezien worden als een slachtoffer. En ze zei dat ze nooit geïnteresseerd was in Depps geld. “Ik hield van Johnny. Dat is waarom ik bij hem was.”

Over het begin van het fysieke geweld:

Heard werd gevraagd naar het moment waarop het fysieke geweld in hun relatie begon. “Je vergeet het nooit, het verandert je leven voor altijd, zoiets vergeet je nooit. Ik had alleen de datum verkeerd”, antwoordde Heard. Eerder had ze verklaard dat Depp haar voor het eerst sloeg tijdens een ruzie over Depp’s “Wino Forever tattoo” begin 2013. Heard zei nu dat ze gelooft dat de eerste gewelddadige handeling eigenlijk plaatsvond in 2012. “Ik schaam me om te zeggen dat ik graag had willen geloven dat ik niet zo vroeg in de relatie werd geslagen en bleef.”

Volgens Heard werd geweld “normaal” tegen het einde van hun relatie. “Het is moeilijk om nu te zeggen, maar de hersenen doen met trauma wat ze doen - ze stoppen het weg zo goed als ze kunnen.”