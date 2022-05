“3 euro voor een groot wit brood binnenkort niet uitgesloten”

“Net weer geweldig nieuws ontvangen. Een mens zou nog hopen dat het 1 april is”, schrijft Elke Cailloux van patisserie De Ruyter in Mechelen met een ironische noot op haar Facebookpagina. De aanleiding voor haar post is een zoveelste prijsstijging van het meel. Andere bakkers ontsnappen evenmin aan de enorme prijsschommelingen op de internationale markt. “Het is niet ondenkbaar dat een groot wit brood binnenkort drie euro kost”, klinkt het bij Bakkers Vlaanderen.