Witte Huis haalt zwaar uit naar Amazon-baas Jeff Bezos: “Niet verrassend dat één van rijkste mannen ter wereld tegen economische hervorming is”

Het Witte Huis heeft opvallend uitgehaald naar Amazon-oprichter Jeff Bezos, nadat die op Twitter openlijk kritiek had geleverd op het fiscale en economische beleid van de regering van president Joe Biden. “Er is niet veel fantasie nodig om te bedenken waarom een van de rijkste mannen op aarde tegen economische verbeteringen voor de middenklasse is”, zei regeringswoordvoerder Andrew Bates.

Miljardair Bezos beschuldigde de Amerikaanse president zaterdag van misleiding. Biden had op Twitter een link gelegd tussen de hoge inflatie en de relatief lage belastingen die de rijkste bedrijven betalen. Bezos reageerde met de opmerking dat de tweet van Biden gecontroleerd moest worden op desinformatie. “Het verhogen van de vennootschapsbelasting is prima bespreekbaar”, schreef hij. “Het temmen van inflatie is cruciaal om te bespreken. Ze samenvoegen is gewoon misleiding.”

Volgens de regeringswoordvoerder is het ook niet verrassend dat de kritiek van Bezos kwam nadat Biden een ontmoeting had gehad met vakbonden, waaronder werknemers van Amazon. Bates refereerde daarmee aan de recente ontmoeting van Biden met Christian Smalls, de voorzitter van de vakbond voor Amazon-werknemers. “Jij betekent problemen”, had Biden tegen de man gezegd. “Ik mag jou wel, je bent mijn soort problemen.”