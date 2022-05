Voetgangster (64) wordt aangereden en overlijdt ter plaatse: “Zo erg dat hier opnieuw een dode moet vallen”

De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. De aanrijding gebeurde ter hoogte van feestzaal Watt17. Volgens de eerste informatie zou de voetgangster, B.S. (64) uit Beringen, met twee anderen de straat hebben willen oversteken, maar passeerde op dat moment een wagen. De automobiliste kon niet meer tijdig stoppen, waarna de voetgangster werd gegrepen. Er werd nog geprobeerd om het aangereden slachtoffer te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De verslagenheid ter plaatse is enorm groot. Daar speelden zich schrijnende taferelen af. Zo zouden twee familieleden van het slachtoffer, waaronder haar man, bij haar zijn geweest toen het ongeval gebeurde. Ook de vrouw die achter het stuur van de auto zat zou in shock verkeren en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

“Dramatische gebeurtenis”

Umut reed een paar voertuigen achter de aanrijder. “Ik heb niet gezien hoe het ongeval is gebeurd”, zegt de man. “Op gegeven moment stopten alle wagens en zag ik een vrouw bewusteloos op de grond liggen. Ik zag ook hoe de bestuurster van de zwarte wagen in shock was en hyperventileerde. Ze schreeuwde en riep “Ze is dood, ze is dood”. Het was echt een dramatische gebeurtenis”, vertelt Umut die er aan toevoegt dat de Koolmijnlaan een gevaarlijke baan is. “Het is zo erg dat hier weer een dode moet vallen”, besluit hij.

De straat werd afgesloten in beide richtingen en dat voor alle verkeer. De politie leidde meteen na de feiten iedereen om. De lokale politie van Heusden-Zolder deed de eerste vaststellingen en verwittigde het parket van Limburg. Zij vorderden een verkeersdeskundige om het ongeval te reconstrueren. zb