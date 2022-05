BINNENKIJKEN. Voor 2,5 miljoen euro is dit eeuwenoude kasteel met grote parktuin van jou

Het eeuwenoude kasteel Tielenhof in de Hofdreef in Tielen (Kasterlee) staat te koop voor 2,5 miljoen euro. Het kasteel uit de veertiende eeuw is omringd door brede grachten en ligt net buiten de dorpskern van Tielen. Na het overlijden van de laatste bewoners staat het waardevolle pand al enkele jaren leeg.

Altijd al eens in een echt middeleeuws kasteel willen wonen? Die droom kan werkelijkheid worden, maar dan moet je er wel exact 2.495.000 euro voor willen neertellen. Dat is de vraagprijs voor het kasteel van Tielen, ook wel Tielenhof genoemd. Het met grachten omringde kasteel met een voormalige ophaalbrug ligt net buiten de dorpskern aan de Hofdreef in Tielen op een totale oppervlakte van 3,5 hectare grond.

De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot 1342. Het Tielenhof was 700 jaar lang, samen met de watermolen van Tielen, eigendom van de heren van Tielen. Honderden jaren lang was het kasteel in handen van verscheidene adellijke families, tot het pand in de loop van de twintigste eeuw verkocht werd. (Lees verder onder de foto)

Het kasteel Tielenhof met een slotgracht en brug bevindt zich aan de Hofdreef in Tielen, net buiten de dorpskern. — © Hillewaere Vastgoed

De laatste bewoners, Marcel Dams en zijn vrouw Emilienne Verboven, hebben het kasteel in de jaren zeventig grotendeels gerestaureerd. Het hoevegebouw doet sindsdien dienst als feestruimte. Aansluitend aan het kasteel staat ook nog een koetshuis uit de zeventiende eeuw. Wat verderop het perceel bevindt zich een witgeschilderd bakhuisje uit de negentiende eeuw.

Vijf slaapkamers

Marcel Dams overleed exact zes jaar geleden in mei 2016, zijn vrouw nog geen drie jaar later. Sindsdien is het kasteel niet meer bewoond. De erfgenamen beslisten om het kasteeldomein van de hand te doen via de makelaar Hillewaere Vastgoed.

“Het kasteel omvat op de begane grond diverse leefruimten met onder meer een grote leefkeuken en een riante eetplaats”, legt Mies Willemsen van Hillewaere Vastgoed uit. “De brede inkomhal geeft uit op diverse zithoeken met haardpartijen. De trap in de torenkamer leidt naar de eerste en tweede verdieping, tot op de grote zolder met het nog steeds originele eiken dakgebinte uit de veertiende eeuw. Het gebouw is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed, maar is niet beschermd.” (Lees verder onder de foto)

Het imposante kasteel van Tielen op een terrein van 3,5 hectare staat te koop. — © Hillewaere Vastgoed

In het kasteel bevinden zich in totaal vijf slaapkamers met sanitair op de eerste verdieping en een vernieuwde douchekamer op het gelijkvloers. De gebouwen worden omgeven door een grote parktuin met eeuwenoude bomen. De Kasteeldreef, een beukendreef in kassei aangelegd, geeft een bijkomende toegang in het zuidwesten naar het kasteel. (Lees verder onder de foto)

Een van de leefruimten van het eeuwenoude kasteel van Tielen. — © Hillewaere Vastgoed

Zomerbar en kasteeltheater

De voorbije twee jaar was er vooral in de zomer bedrijvigheid op het kasteel met de zomerbar T. zomert by Gaston. Uitbaters Piet-Hein van Spaendonck en Steffi Van de Sande van brasserie Flor in Beerse, van de Louis en van gastrobar Gaston in Turnhout openen vanaf zaterdag 21 mei opnieuw de zomerbar.

“Door de verkoop van het kasteel zal het wellicht de laatste keer zijn dat we de zomerbar kunnen openhouden aan het kasteel”, zegt Piet-Hein van Spaendonck. “Het concept blijft hetzelfde als de voorbije twee jaar, maar de catering is dit jaar in handen van Bar on Fire uit Arendonk.” De zomerbar is enkel open op vrijdag van 16 uur en op zaterdag en zondag vanaf 14 uur. (Lees verder onder de foto)

Piet-Hein van Spaendonck en Steffi Van de Sande openen deze zomer opnieuw de zomerbar T. zomert by Gaston aan het kasteel in Tielen. — © Bart Van den Langenbergh

Tejater De Orchidee uit Tielen mag eerst op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei het domein inpalmen voor het Kasteeltheater. In de parktuin van het kasteel staat zaterdag vanaf 13 uur en zondag vanaf 11 uur een terras opgesteld. De acteurs van De Orchidee brengen verschillende kleine sketches op en rond het kasteeldomein. Voor de kleinsten is er ook kinderanimatie.

Tejater De Orchidee pakt op zaterdag 21 mei en zondag 22 uit met Kasteeltheater aan het kasteel van Tielen. — © Jan Van Pelt

