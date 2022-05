Universiteit Oxford vraagt Bongbong Marcos om niet langer te zeggen dat hij diploma behaalde

Marcos won afgelopen weekend de presidentsverkiezingen in de Filipijnen. Tijdens zijn campagne zei hij meermaals dat hij “een diploma van Oxford” had. Maar de universiteit meldt nu dat Marcos zijn studies in Oxford in de jaren ‘70 nooit afgemaakt heeft. “Volgens ons archief behaalde hij geen diploma”, klinkt het in een officieel antwoord op een informatieverzoek van een Brits-Filipijnse tegenstander van het Marcos-regime. “Hij kreeg in 1978 wel een speciaal diploma sociale studies”.

Marcos studeerde filosofie, politiek en economie aan Oxford, maar slaagde slechts voor één van zijn drie examens. Op aandringen van het regime van zijn vader, de dictator die de Filipijnen decennialang met brute hand regeerde, kreeg Bongbong een speciaal diploma voor een beperkt deel van zijn curriculum.