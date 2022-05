Vlaams minister-president Jambon “tevreden” dat opvolging Beke snel geregeld is

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is blij dat de opvolging in de Vlaamse regering van Wouter Beke, die vorige donderdag ontslag heeft genomen, snel geregeld is.

“Het is spijtig dat Wouter Beke de ploeg heeft verlaten, maar het is goed dat er redelijk snel vervanging is gekomen. We kennen Jo Brouns van zijn kabinetservaring vroeger en als gewaardeerd lid in het Vlaams Parlement, dus ik zie er naar uit om met hem samen te werken in de geest van ons regeerakkoord en alle akkoorden die we tot hiertoe afgesloten hebben”, aldus Jambon.

Dat er nu een nieuwe minister is op Landbouw, verandert volgens de minister-president in elk geval niets aan de afspraken over het stikstofakkoord: “Dat is afgesloten tussen de drie partijen, dus we gaan dat minutieus uitvoeren. Dat is ook mijn rol, om ervoor te zorgen dat de akkoorden die afgesloten zijn, ook worden uitgevoerd en zo zullen we dat aanpakken”.

Op de vraag of Hilde Crevits er wel in zal slagen om op Welzijn de problemen op te lossen waarvoor Wouter Beke ontslag heeft moeten nemen, klonk het dat Crevits een heel sterke minister is, die ook heel wat kilometers op de teller heeft. “Ik denk dat zij op een heel goede manier de estafettestok zal overnemen van Wouter en het welzijnsbeleid in Vlaanderen gestalte zal geven”, dixit Jambon.