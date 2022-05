Hezbollah verliest meerderheid in Libanees parlement

De sjiitische partij en haar coalitiepartners behaalden 62 van de 128 zetels en slaagden er dus niet in om minimaal 65 zetels te veroveren. Dit was nodig om aan de macht te blijven. Kandidaten van de hervormingsgezinde oppositie daarentegen boekten wel winst en zijn samen zeker van minstens dertien zetels, aanzienlijk meer dan verwacht.

Zo won ook oppositiepartij Libanese Strijdkrachten (FL) aan terrein. De partij van de voormalige oorlogsleider Samir Geagea die zich diametraal tegenover Hezbollah plaatst, is met twintig zetels nu de grootste christelijke partij in het parlement.

Bij de vorige verkiezingen in 2018 haalde het Hezbollah-blok nog 71 zitjes, maar door de wijdverspreide ontevredenheid over de economische en politieke situatie in het land, ging de populariteit van de zittende partijen achteruit. Hezbollah zelf wist zijn zetels te behouden, maar het zijn vooral de coalitiepartners die in de klappen hebben moeten delen.