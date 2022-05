CD&V stelt nieuwe Vlaamse ministerploeg voor: “Toekomst zal uitwijzen of dit juiste keuze is”

Hilde Crevits (CD&V), die Wouter Beke opvolgt als Vlaams minister van Welzijn zei “overdonderd” te zijn door de “lieve reacties” die ze al heeft gekregen sinds haar aanstelling bekend is gemaakt. “De beslissing kwam er na een weekend met veel gesprekken, waarin ik ook veel heb nagedacht. Of dit de juiste keuze is? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

Crevits zag de parallel met het begin van haar ministercarrière. “Het ligt niet in mijn DNA om halverwege te veranderen. Maar ik ben net als Jo zelf halverwege in de regering gerold.” Ze verwees naar het moment “in wat voor sommigen de oertijd is” waarop Yves Leterme federaal premier werd, en de Vlaamse regering verliet. “Ik zat toen net twee jaar in het parlement, en kreeg toen alle bevoegdheden van Kris Peeters, die toen minister-president werd.”

Partijvoorzitter Joachim Coens roemde aan het begin van de persconferentie Crevits als “de meest ervaren minister”, die bovendien ook “haar hart laat spreken”. “Christendemocratie en zorg gaan samen. We zijn heel blij dat Hilde de uitdaging aangaat om in die sector de zaken in handen te nemen. Ik ben blij dat 87 procent van de partijraad dit heeft goedgekeurd. Voor ons is dit een heel vertrouwenwekkend gebeuren.”

Eedaflegging

Brouns legt woensdag om 14 uur de eed als minister af in het Vlaams Parlement. Dat gebeurt bij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Nadien komt de Vlaamse regering samen om de herverdeling van de bevoegdheden vast te leggen.

(tica, wle, avh, hh, jvh)