Studente (20) verkracht in café in Overpoort: “Schiet in paniek als mijn broers me knuffelen”

Een 20-jarige studente werd in september vorig jaar verkracht in een berghok van een café in de Gentse Overpoortstraat. De federale politie verspreidt een opsporingsbericht van de verdachte.

“Ik moet sinds die avond ’s nachts medicatie nemen om te kunnen slapen, omdat ik last heb van paniek- en angstaanvallen. Ik wil sindsdien niet meer uitgaan in Gent en ik ben constant bang”, getuigt de studente (20) anoniem in het online opsporingsprogramma Faroek.

Berghok café

De vrouw ging in september vorig jaar naar de Student Kick-Off, de opener van het academiejaar. Rond 3 uur wou ze naar huis gaan, maar moest ze dringend naar het toilet. Daarop stapt ze willekeurig het café Coulissen binnen in de Overpoortstraat.

Toen de vrouw stond aan te schuiven bij de toiletten, werd ze plots door een man vastgenomen en in een berghok getrokken. Daar werd ze door de man op de grond geduwd en verkracht. De vrouw verliet daarop het café. Voorbijgangers zagen dat iets fout was en verwittigden de politie.

Het café in de Overpoort reageert geschokkeerd op de feiten. “Helaas hebben we zelf die avond niets kunnen doen”, zegt de cafébaas. “Klanten hebben niets gezien of ons gemeld en zo is de dader zomaar kunnen vertrekken. Gelukkig heeft de dame de moed gehad om naar de politie te stappen.”

Robotfoto

Acht maanden later hebben de feiten nog steeds een grote impact op haar. “Ik kan moeilijk mensen meer vertrouwen. Zelfs met mijn broers en papa gaat het moeilijk. Mijn broers geven mij knuffels en dan schiet ik in paniek. Ik hoop dat ik ooit nog terug de blije versie van mezelf kan worden.”

Op basis van de beschrijving van het slachtoffer werd een robotfoto opgesteld. De verdachte is een jongeman van ongeveer 20 à 25 jaar en van vreemde origine. Hij sprak Nederlands met een accent. De man heeft donkere ogen, donker haar en een baard. De verdachte is ook sterk gespierd.

De federale politie doet een oproep naar mogelijke getuigen om zich te melden. Wie info heeft over deze zaak kan contact opnemen met het nummer 0800-30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu