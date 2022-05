Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker: “Hele federale politie moet meer middelen krijgen, niet alleen FGP”

Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal van de federale politie, steunt de vraag van de magistratuur om meer middelen te geven aan de federale gerechtelijke politie (FGP), maar het is niet alleen de FGP die kreunt onder een gebrek aan financiering, zei hij dinsdag in de commissie Justitie en de commissie Binnenlandse Zaken. “De FGP krijgt immers voor heel wat dossiers steun van de operationele en niet-operationele diensten van de federale politie”, klonk het.

In de commissie Justitie en de commissie Binnenlandse Zaken hadden procureur-generaal Johan Delmulle, procureur-generaal Pierre Vandenbruwaene, kederaal procureur Frédéric Van Leeuw, procureur des Konings Franky De Keyzer, en directeur-generaal van de federale politie Eric Snoeck vorige week stevig aan de alarmbel getrokken over de situatie van de FGP. Ze vroegen om een crisisplan op maat omdat de strijd tegen de georganiseerde misdaad dreigt verloren te worden als de vooropgestelde besparingen zullen doorgaan. Er is namelijk een acuut gebrek aan gespecialiseerde rechercheurs waardoor de onderzoeken niet voldoende snel of helemaal niet kunnen worden gevoerd. Daardoor moeten er prioriteiten gesteld worden, en blijven een hoop dossiers liggen.

“Ik steun de vraag om meer middelen voor de de FGP maar het probleem is breder dan de FGP”, zei commissaris-generaal De Mesmaeker. “De totale situatie van de federale politie is van belang. In het dossier SKY ECC heeft de FGP immers steun gekregen van het Interventiekorps, van de Directie Luchtsteun, onze helikopters, van de Directie Beveiliging bij de overbrenging van arrestanten, bij de analyse en verspreiding van informatie, onder meer van onze dienst internationale samenwerking.

“Budgetten gaan opmaken voor aparte afdelingen van de federale politie, is dus zinloos en contraproductief”, ging de commissaris-generaal verder. “De budgetten moeten ruim en flexibel berekend worden zodat de taken van gerechtelijke politie steeds kunnen uitgevoerd worden, maar dat geldt ook voor onze taken van bestuurlijke politie, en onze andere taken.”

Lokale politie

Er is volgens commissaris-generaal De Mesmaeker sprake van een structurele onderfinanciering van de dagelijkse werking van de federale politie. Sinds het begin van de politiehervorming zijn alle lineaire besparingen steeds gelegd bij de federale politie, en slechts éénmaal is er een besparing geweest op de federale dotatie voor de lokale politie, aldus de commissaris-generaal.

“Dit is geen oproep om de lokale politie minder middelen te geven”, klonk het. “Maar als je bij een fiets steeds dezelfde band oppompt, blijft het wel nog steeds gevaarlijk rijden op één velg. De federale politie heeft al verschillende hervormingen en rationaliseringen ondergaan. Er komt een moment waarop je niet verder kan rationaliseren.”

50 miljoen verdampt

In 2021 moest de federale politie 0,89% besparen, en in de jaren 2022-2024 telkens 1,11%. Dat betekent volgens de commissaris-generaal dat de federale politie op vier jaar tijd 50 miljoen ziet verdampen. “Daarbovenop komt dat de federale politie een deel van zijn werkingsbudgetten moet besteden aan personeelsleden die op prepensioen gaan”, zei commissaris-generaal De Mesmaeker. “Voor de periode 2021-2024 betekent dat, samen met de 50 miljoen besparingen, een totale impact van ongeveer 200 miljoen. De 310 miljoen die de federale regering ons heeft toegezegd, worden dus flink uitgehold.”

Zonder bijkomende kredieten kan de federale politie nog 30 miljoen besteden aan nieuw beleid, de rekrutering van 1.600 inspecteurs per jaar, waarvan er 1.200 naar de lokale politie zullen gaan en 150 naar de FGP, en de zogenaamde vaste kosten (energie, facturen, etc.)

“Dan blijft er nog 30 miljoen over, 40 miljoen in 2024”, besloot de topman van de federale politie. “Als we dat besteden aan personeel, zorgen we ervoor dat ons personeelsbestand in 2024 op hetzelfde niveau zal liggen als in januari 2021. Als we dat besteden aan onze werking en nieuwe investeringen, staan we voor een substantiële daling van ons personeel, met maar liefst het equivalent van 400 voltijdse personeelsleden.”