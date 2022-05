Moeder Alexander Dean choqueert even nabestaanden op assisenproces: “Door hetzelfde leed ben ik ook mijn zoon kwijt”

“Waarom hij vier mensen vermoord heeft? Da’s een goeie vraag. Misschien omdat hij het verlies niet kon accepteren. Omdat hij dat meisje echt graag zag.” Op het assisenproces rond de bodybuilder is dinsdagochtend zijn eigen moeder komen getuigen. Ze schetste het beeld van een afgewezen jongen en choqueerde even de nabestaanden toen ze zei dat zij “door hetzelfde leed” ook haar zoon kwijt is.