Referee Department: “Geen rood voor Mechele” & “Geen tweede geel voor Lang”

Bij Antwerp FC waren ze zondag niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Lawrence Visser tijdens de topper tegen Club Brugge. Zo claimde de Great Old een rode kaart voor Clubverdediger Brandon Mechele na een ingreep op Michael Frey. “Onterecht”, zo oordeelt het Professional Refereeing Department (PRD) in haar wekelijkse terugblik op enkele fases van de voorbije speeldag.

Het PDR geeft in eerste instantie toe dat de claim van Antwerp voor een overtreding wél terecht was, maar dat het niet voldoende was voor een rode kaart - en dus een VAR-interventie. “Het Professional Refereeing Department is van oordeel dat verdediger Brandon Mechele een fout maakt en bestraft moet worden met een gele kaart voor het stoppen van een beloftevolle aanval. De Antwerpspeler is op het moment van de fout nog overeind aan het komen terwijl verdediger Jack Hendry, die op volle snelheid is, de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan deze actie.” Conclusie volgens het PRD: de ref zat ernaast en Mechele verdiende een kaart, maar de VAR handelde correct door Visser niet naar het schermpje te roepen.

© Isosport

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er was nog een tweede geval dat tot frustratie leidde langs Antwerpse zijde. “Als je in de tweede helft geen fout (van Almeida, red.) op Lang fluit, dan moet je hem een tweede gele kaart geven voor een schwalbe”, zei Radja Nainggolan zondag.

De redenering van de middenvelder houdt steek omdat er geen overtreding werd gefloten. Maar… dat had wel moeten gebeuren, zo meldt het PRD dinsdag. “Het Professional Refereeing Department verwacht bij deze situatie een directe vrije trap buiten het strafschopgebied voor Club Brugge en een gele kaart voor de Antwerpverdediger voor het stoppen van een beloftevolle aanval. Noa Lang wordt op de voet geraakt door Almeida.”

LEES OOK. Antwerp niet te spreken over ref Visser: “Het was een schande, hij zou hier nooit meer mogen fluiten”