Getuigen voorkomen dat wagen op jonge bestuurster belandt nadat ze uit de bocht vliegt

Een jonge vrouw geraakte dinsdagochtend rond 11 uur met haar wagen van de weg in de Kanegemstraat in Tielt. De vrouw had het geluk dat haar wagen niet bovenop haar belandde. Ze werd buiten levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

De vrouw reed van Kanegem richting Tielt toen het ter hoogte van de firma Balta verkeerd liep. In een lichte bocht verloor de bestuurster de controle over het stuur van haar wagen. De Seat schoof naast het wegdek, over een gracht en belandde uiteindelijk op zijn zijkant in een veld. Passanten snelden onmiddellijk toe.

De vrouw lag uit haar wagen, maar die dreigde op haar te vallen. De passanten hielden het voertuig tegen. Ondertussen snelden een ambulance, een MUG-team en de brandweer toe. “We hebben het voertuig onmiddellijk gestabiliseerd. De vrouw was bij bewustzijn”, zegt Nico De Vrieze van de brandweer van Tielt. De bestuurster werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Haar wagen moest getakeld worden.