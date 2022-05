Vrouwenploeg Anderlecht plukt nieuwe coach weg bij AA Gent en haalt Red Flame van Club YLA

Na bijna tien jaar in dienst van AA Gent Ladies verlaat Dave Mattheus de club. De huidige T1 van het vrouwenteam van Gent liet eind vorig jaar al weten dat hij na dit seizoen andere oorden zou opzoeken. “Tijd om nieuwe doelstellingen en ambities na te jagen”, zei hij toen. Hij loodste Gent dit seizoen naar een zes plaats en vindt nu zijn nieuwe ambities bij landskampioen en bekerwinnaar Anderlecht. Daar zal Mattheus Johan Walem opvolgen als T1 van de vrouwenploeg.

Ook op spelersvlak is er nieuws bij RSCA Women. Red Flame Marie Minnaert komt over van Club YLA. De 23-jarige aanvallende middenveldster krijgt de jongste maanden steeds vaker haar kans bij de Red Flames. Ze telt intussen al meer dan twintig caps en zit ook in de preselectie voor het EK komende zomer in Engeland. Ook bij Club Brugge, dat vierde eindigde in de competitie, werkte ze geen onopgemerkt seizoen af en scoorde ze tien keer. Voor Minnaert is de transfer naar Anderlecht een stap hogerop. Ze tekent er een contract van twee jaar.