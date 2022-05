Einde seizoen voor Radja Nainggolan na enkeloperatie: “Al enkele maanden met pijn aan het spelen”

Het seizoen van Radja Nainggolan zit erop. De middenvelder van Antwerp moet de wedstrijd tegen Union aan zich voorbij laten gaan. Hij ging dinsdag onder het mes, nadat hij al een poos aan het sukkelen was met de enkel.

“Nadat ik al enkele maanden met pijn aan het spelen was, heb ik besloten om me te laten opereren”, postte de voormalige Rode Duivel op Instagram. “Zo kan ik op volle kracht en zonder pijn aan het nieuwe seizoen beginnen.” Nainggolan postte vanuit het AZ Monica in Deurne ook een filmpje van zijn ingepakte enkel (zie onderaan).

Vroeger dan gepland

“Aanvankelijk was de ingreep gepland na afloop van het seizoen, maar er werd beslist om ze een week vroeger uit te voeren”, klinkt het bij Antwerp. “Radja moet nu enkele weken herstellen. De voorbereiding op het nieuwe seizoen komt niet in het gedrang.”

Antwerp neemt het zondag op de slotspeeldag op tegen vicekampioen Union, maar buiten de eer staat er staat niets meer op het spel. De Great Old is zeker van de vierde plaats in de Champions’ play-offs en van een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.