Economie in eurozone en Europese Unie trekt aan

In het eerste kwartaal van 2022 is het bbp in de eurozone toegenomen met 0,3 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. In de Europese Unie is het bbp gestegen met 0,4 procent. Dat meldt Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie dinsdag in Luxemburg. Ook het aantal werkenden is licht gegroeid.

In een eerste raming verwachtten economen dat het bbp in de eurozone met slechts 0,2 procent zou stijgen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 is het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde bbp in de eurozone toegenomen met 5,1 procent. Daar verwachtten economen een groei van 5 procent. In de EU bedroeg de stijging van het bbp op jaarbasis 5,2 procent.

Ter vergelijking: in de Verenigde Staten daalde het bbp in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. Op jaarbasis steeg het bbp in het eerste kwartaal van 2022 met 3,6 procent.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg het aantal werkenden in de eurozone met 0,5 procent, in de EU was dat met 0,4 procen. Op jaarbasis nam het aantal werkenden in de eurozone toe met 2,6 procent. In de EU bedroeg die stijging 2,5 procent.

De eurozone telt met België, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slovakije en Finland negentien landen. In de Europese Unie vervoegen Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië, Zweden die lidstaten.