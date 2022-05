Engie stelt voorwaarden voor verlenging van levensduur Belgische kerncentrales: “Evenwichtige verdeling van risico’s”

Engie heeft dinsdag zijn voorwaarden bekendgemaakt voor de mogelijke verlenging van kerncentrales in België tot 2035. Het Franse bedrijf lijkt de kosten niet alleen te willen dragen. “Engie kan die verlenging enkel aangaan in het kader van een evenwichtige verdeling van de risico’s, met een vastomlijnd, stabiel en levensvatbaar reglementair kader over de vereiste investeringen, inclusief een duidelijk kader voor de ontmanteling van de kerncentrales en het nucleaire afval”, luidt het in de marge van de voorstelling van de kwartaalresultaten.