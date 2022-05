Commissie zet licht op groen voor verplichte vaccinatie in zorg, oppositie verbaasd

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag het verslag van haar werkzaamheden over het wetsontwerp voor de verplichte vaccinatie in de zorg goedgekeurd. De tekst kan nu verhuizen naar de plenaire van de Kamer.

De oppositie was dinsdag verbaasd dat het ontwerp al op de agenda voor de plenaire vergadering van donderdag staat. Sofie Merckx (PVDA), Kathleen Depoorter (N-VA) en Catherine Fonck (Les Engagés) beroepen zich op het reglement van de Kamer. Dat voorziet een termijn van drie dagen tussen de goedkeuring van het verslag en de behandeling van de tekst in de plenaire vergadering.

De opstelling van de agenda van de plenaire vergadering valt onder de verantwoordelijkheid van de Conferentie van voorzitters, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de werkzaamheden van de Kamer. De conferentie komt, zoals gebruikelijk, woensdagmiddag samen. De drie oppositiepartijen hebben al laten weten dat ze zich zullen verzetten tegen de plaatsing van de tekst op de agenda en zullen pleiten voor een bespreking volgende week. De Conferentie van voorzitters werkt op basis van consensus.

De Commissie Volksgezondheid keurde op 3 mei in tweede lezing, meerderheid tegen oppositie, het wetsontwerp goed dat de verplichte vaccinatie in de zorg invoert. De controversiële maatregel zal voorlopig echter niet in werking treden, en kan pas worden uitgevaardigd bij koninklijk besluit beraadslaagd in de ministerraad en gemotiveerd door wetenschappelijke adviezen.