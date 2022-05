Ford en Volvo roepen op tot verbod op nieuwe wagens met verbrandingsmotor tegen 2035 in EU

De grote autoconcerns Ford en Volvo scharen zich achter een oproep van een kleine dertig bedrijven aan de Europese Unie om tegen 2035 enkel nog de verkoop van nieuwe zero-emissiewagens en -bestelwagens toe te laten. De ondernemingen die de open brief ondertekenden, willen ook nationale doelstellingen voor laadinfrastructuur voor elektrische wagens.

“De beleidsmakers van de EU moeten ook bindende nationale doelstellingen vastleggen voor een elektrische laadinfrastructuur die tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen”, aldus Stuart Rowley, topman van Ford Europa.

Een bindende en dekkende uitbouw van de laadinfrastructuur in alle EU-lidstaten is absoluut noodzakelijk”, zegt ook Hildegard Müller, de voorzitster van de Duitse sectorvereniging VDA. “Het succes van elektrische mobiliteit staat of valt met de uitbreiding van de laadinfrastructuur.”