Vermiste Duitse vrouw (75) levend teruggevonden na zeven dagen zonder voedsel en water in Thaise jungle

Na zeven dagen en nachten zonder voedsel en water is een vermiste 75-jarige Duitse vrouw levend teruggevonden in de jungle in Thailand. De vrouw lijdt vermoedelijk aan de ziekte van Alzheimer en kon dankzij een grote zoekactie gevonden worden.

Op maandag 9 mei, een week geleden, was Barbara Elisabeth Monika Glag Lange vertrokken uit haar hotel in het Thaise Phuket. De 75-jarige Duitse, die aan de ziekte van Alzheimer zou lijden, had een andere hotelgast verteld dat ze een grote wandeling zou maken naar een huis op een berg. Toen ze verontrustend lang weg bleef, werd de politie op de hoogte gebracht.

De verdwijning van de vrouw werd meteen als erg zorgwekkend gecatalogeerd. Niet alleen had ze geen voedsel of water bij zich, de jungle in Thailand zit ook nog eens vol hagedissen, slangen en andere gevaarlijke dieren. De agenten vreesden voor het leven van de vrouw en zetten meteen een grote zoekactie op poten. Er werd te voet gezocht, maar ook helikopters speurden om haar te vinden. Honderden bewoners en toeristen werden ondervraagd.

Uitgeput

Pas na zeven dagen werd ze teruggevonden door een jongen uit een bergdorp in de buurt. Tijdens een wandeling door de jungle had hij haar zien liggen in bosrijk gebied en zijn familie daarover vertelt. De politie vond de plek die de jongen beschreef snel en maandagnamiddag werd ze uitgeput teruggevonden.

Volgens de politie leefde ze nog omdat ze water heeft gedronken uit waterlopen en afkoeling had gezocht in het water, want overdag wordt het er al snel 35 graden. “De toeriste is veilig en wel”, zei luitenant-kolonel Ekachai Siri. “Ze is naar het ziekenhuis gebracht om te controleren of alles goed is. Er zal een Duitse tolk komen om te kunnen vragen wat ze een week lang gedaan heeft.”