Granit Xhaka scherp voor teammaats na nieuwe nederlaag voor Arsenal: “Als je hier niet klaar voor bent, blijf dan thuis”

Door de nederlaag in Newcastle heeft Arsenal hun vierde plek in de Premier League - die uitzicht geeft op de Champions League - volledig uit handen gegeven. “Maar met zo’n prestatie verdien je het ook niet om Champions League te spelen” reageerde Xhaka fel. “En zelfs geen Europa League”.

“Rampzalig” noemde Xhaka de prestatie van zijn team op St. James’ Park. “We wisten hoe belangrijk deze wedstrijd was. Als je dan speelt zoals we vandaag deden, is dat onaanvaardbaar.”

En dat heeft volgens de Zwitsers international niets te maken met de jeugdigheid van de Gunners. “Het maakt niet uit of je 30, 35, of 18 jaar oud bent. Als je er niet klaar voor bent, blijf dan gewoon thuis. Wij hebben spelers nodig die ‘ballen’ hebben. Ik begrijp niet waarom we niet deden wat de trainer van ons vroeg.”

Trainer Mikel Arteta kon de nederlaag van zijn team maar niet verklaren. “Newcastle was van begin tot eind honderd keer beter dan wij. En we wisten wat er vandaag op het spel stond. Dat maakt het zo moeilijk.”

Om zich nog te plaatsen voor de Champions League moet Arsenal zondag winnen van Everton en hopen op een zege van Norwich tegen Tottenham.