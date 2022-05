Queen Elizabeth brengt verrassingsbezoek aan gerenoveerd metrostation in zonnig gele outfit

De Britse Queen Elizabeth heeft een verrassingsbezoek gebracht aan metrostation Paddington Station in Londen. Het is de eerste keer in meer dan twee maanden dat ze nog eens in het openbaar verscheen weg van haar woonst.

De 96-jarige koningin bezocht met haar jongste zoon Paddington Station, waar grote werkzaamheden voor de metrolijn die haar naam draagt afgerond zijn. “In een gelukkige ontwikkeling heeft de Queen vandaag het evenement bijgewoond voor de afronding van de Elizabeth line”, staat te lezen in een statement van Buckingham Palace.

De in zonnig geel geklede koningin verscheen zo eindelijk nog eens in het openbaar. Meer dan twee maanden kregen de Britten hun vorstin enkel te zien op evenementen die zich afspeelden in de buurt van haar woonst. Er waren dan ook grote zorgen om haar gezondheid. Die zijn na vandaag niet verdwenen: de Queen had een wandelstok nodig, maar had wel haar breedste glimlach bij. Ze sprak ook met arbeiders, metrobestuurders en andere aanwezigen. Ook burgemeester Sadiq Khan en premier Boris Johnson waren erbij in Londen. “Het was fantastisch om haar te zien”, zei die laatste.

© REUTERS

© REUTERS

© AP

© REUTERS

© REUTERS