LIVE. Team-Depp legt Amber Heard opnieuw op de rooster

Actrice Amber Heard (36) neemt dinsdag opnieuw plaats in de getuigenbank in de rechtszaal in Fairfax, Virginia. Maandag werd ze al enkele uren op de rooster gelegd door de advocaten van haar voormalige partner Johnny Depp (58). Die ondervraging zal dinsdag verder gezet worden.

Het proces tussen het voormalige acteurskoppel lag een week stil door een dubbelgeboekte rechter. Maandag kon het team van Heard hun ondervraging verderzetten en later op de dag nam de advocaat van Depp de ondervraging over. Zij zullen vandaag Heard opnieuw op de rooster leggen. Later deze week zullen ook nog haar zus en actrice Ellen Barkin, die een korte relatie had met Depp in de jaren ‘90, de revue passeren.

Over het verloren vingertopje in Australië:

In Fairfax beginnen ze maandag met de beruchte ruzie die het koppel had in Australië. Tijdens die ruzie verloor Depp het topje van zijn vinger. Hoe hij die wonde precies opliep, is niet duidelijk. Volgens de eerdere verklaring van Depp verloor hij het topje toen Heard een glazen fles naar hem wierp. Heard verklaarde maandag dat ze het “topje niet zag loskomen”, maar beschreef dat hij gewond raakte toen hij in een woede-uitbarsting een telefoon kapot sloeg. “Ik fucking haat je”, zou Depp geschreeuwd hebben.

De advocate van Depp gaat verder door voor te lezen uit een eerdere verklaring van Heard. De actrice zou verklaard hebben dat Depp haar op een bepaald moment tegen een aanrecht duwde. Heard zou druk op haar schaambeen gevoeld hebben en dacht dat ze geslagen werd. Maar ze getuigde ook dat ze dacht dat Depp haar gepenetreerd had met een gebroken fles. “Dat is wat ik me herinnerde. Dat was mijn angst.”

De rechtszaal krijgt foto’s te zien waarop spiegels te zien zijn waarop geschreven is. Depp zou die boodschappen geschreven hebben niet veel na het incident met het vingertopje en de vermeende aanranding. De advocate vraagt aan Heard, die de foto’s nam, waarom ze zelf niet te zien is op de foto’s. “Omdat je geen zichtbare verwondingen had?”, vroeg de advocate. Heard reageerde dat ze enkel foto’s van de spiegels had genomen.

Over de huwelijksreis:

In de rechtbank wordt een foto getoond die tijdens hun huwelijksreis in Azië werd genomen. “Depp is gewond in het gezicht op deze foto, klopt dat?”, vroeg de advocate. “Dat klopt niet. Hij is niet gewond. Deze foto is gefotoshopt”, zei Heard. De advocate gaat verder door te vragen of het de enige foto is waarop iemand gewond is. “Nee”, zei Heard. Maar foto’s van een gewonde Heard zijn er niet. “Ik denk niet dat ik gewond was in mijn gezicht tijdens die reis.”

De advocate toont stukken uit een dagboek waarin Depp en Heard liefdesbrieven aan elkaar schreven. Hier en daar staan ook verontschuldigingen in het boek. “Omdat we zoveel vochten, was het belangrijk voor mij om zo veel mogelijk vrede te bewaren. Ik denk dat het in elke relatie belangrijk is om je excuses aan te bieden om verder te kunnen gaan”, zei Heard daarover. “Ik probeerde alles: excuses, therapeuten ... Maar ik kon mijn relatie niet veranderen.”

Over reis naar de Bahama’s:

Tijdens een reis naar de Bahama’s zouden de twee ruzie gemaakt hebben omdat Depp indommelde en meermaals wijn morste op Heard. Volgens de actrice zou Depp haar later in de badkamer seksueel misbruikt hebben. Om van hem weg te geraken zou ze iets naar zijn hoofd gegooid hebben. De conciërge van het gebouw getuigde, volgens de advocate van Depp, eerder tijdens het proces dat Heard haar echtgenote zou gesmeekt hebben om mee naar huis te gaan.

De rechtszaal krijgt een geluidsfragment te horen waarop Depp en Heard het hebben over het morsen van de wijn. Heard zou tegen hem geschreeuwd hebben, wat Depp’s zoon Jack overstuur maakte. “Johnny gebruikte vaak andere mensen om hem te steunen tijdens ruzies”, zegt Heard. In het gesprek kwam het seksueel misbruik niet aan bod, merkte de advocate op. “Dat was niet waar het gesprek over ging. Als ik in was gegaan op de details dan was er een nieuw gevecht gekomen.”

