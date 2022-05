Prins William looft Engelse voetballer Jake Daniels na coming-out: “Hoop dat het anderen vertrouwen geeft om hetzelfde te doen”

De Britse prins William heeft de Engelse voetballer Jake Daniels, die maandag bekendmaakte homoseksueel te zijn, geprezen voor zijn moed. “Wat Jake heeft gedaan vergt moed en zal hopelijk barrières doorbreken die geen plaats hebben in onze samenleving”, schreef prins William dinsdag op Twitter. “Ik hoop dat deze beslissing om er publiekelijk over te spreken anderen het vertrouwen geeft om hetzelfde te doen.”

Daniels, die bij Blackpool in het Championship (de Engelse tweede klasse) voetbalt, maakte maandag bekend homoseksueel te zijn. “Nu is het juiste moment om het te doen”, zei Daniels onder meer. “Ik voel me klaar om mensen mijn verhaal te vertellen.” De jonge aanvaller kreeg veel steun voor zijn beslissing. Onder meer de Engelse topspits Harry Kane en de Engelse voetbalbond prezen Daniels voor zijn publieke coming-out.

Het bericht van Daniels was bijzonder omdat op dit moment geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities openlijk homoseksueel is. Datzelfde geldt voor alle andere grote competities in Europa. Momenteel is Josh Cavallo van het Australische Adelaide United de enige voetballer in een nationale hoogste afdeling die ervoor uitkomt homoseksueel te zijn en hij maakte zijn geaardheid pas in oktober openbaar.

De voorbije jaren gingen nog enkele voetballers Daniels wel voor, maar dat waren spelers die het pas vertelden nadat hun actieve loopbaan voorbij was. De laatste op dat moment actieve voetballer die in Engeland bekendmaakte homoseksueel te zijn, was de inmiddels overleden Justin Fashanu in 1990.