Top van openbaar ministerie vlijmscherp voor minister Verlinden: “We hebben haar nooit ontmoet, dat is blijkbaar onmogelijk”

De top van het openbaar ministerie heeft zich dinsdag, in de commissie Justitie en de commissie Binnenlandse Zaken, vlijmscherp getoond voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het is niet normaal dat de top van de magistratuur zo op de bedelstaf moet gaan”, zei Brussels procureur-generaal Johan Delmulle. Uit de mond van Ignacio de la Serna, voorzitter van het College van Procureurs-generaal, klonk het dan weer dat het onmogelijk was gebleken de minister te ontmoeten.

“We hebben haar nooit ontmoet, dat is blijkbaar onmogelijk”, zei procureur-generaal de la Serna. “We weten niet meer tot welke heilige we ons moeten richten. We vragen 35 miljoen extra voor de FGP, op een totaal budget voor de federale politie van 1 miljard maar het antwoord is “neen”. Nochtans zouden we met meer middelen duidelijke resultaten kunnen halen. Door gebrek aan personeel zijn de strafuitvoeringsonderzoeken nu geen prioriteit, zodat daar een hoop geld niet kan gerecupereerd worden. Nu hebben de gerechtelijke transacties 207 miljoen euro opgebracht, en de uitgebreide strafsommen ongeveer 400 miljoen. Met extra middelen zouden die bedragen hoger zijn.”

“Het is niet normaal dat de top van de magistratuur zo op de bedelstaf moet gaan”, zei procureur-generaal Johan Delmulle. “We proberen al een hele tijd de ernst van de situatie onder de aandacht van de beleidsmakers te brengen, en ik begrijp niet waarom dat zolang duurt. Veiligheid is niet gratis. De besparingen die de FGP heeft ondergaan, zijn even onverantwoord als de besparingen op Defensie zijn geweest.”

“Blijkbaar beseft men niet hoe de omgeving waarin de FGP nu moet werken, veranderd is”, ging procureur-generaal Delmulle verder. “De wetgeving is complexer geworden, er is de discussie tussen privacy en veiligheid, er is de digitalisering. Criminele organisaties werken steeds meer op een hoogtechnologische manier, de FGP moet op een even hoogtechnologische manier kunnen werken.”