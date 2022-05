Bij ons lopen de temperaturen op, maar in Spanje is het nog erger. Bovendien krijgen ze er laag saharazand bij

Bij ons lopen de temperaturen op. Woensdag gaan we op veel plaatsen naar 28 graden en geraken we op sommige plaatsen misschien zelfs aan de 30 graden. Maar in Spanje liggen de temperaturen nog een stuk hoger. In de regio van Andalusië gaan ze naar temperaturen van 35 graden. “In de zomer zijn ze daar wel wat gewend, maar het is toch een forse ommezwaai. De lente is daar slecht begonnen en voor de maand mei is het toch uitzonderlijk”, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. “Vrijdag en zaterdag zullen de temperaturen daar richting 40 graden of meer gaan. Er zijn zelfs weermodellen die 42 graden aangeven. Voor deze periode van het jaar is dat toch opmerkelijk.”

Toch spreken ze in Spanje niet van een hittegolf. De vereisten voor een hittegolf liggen in Spanje anders dan bij ons.

Saharazand

Naast de hoge temperaturen gaan ze in Spanje ook te maken krijgen met overvliegend saharazand. Een fenomeen waar wij in maart ook mee te maken hebben gekregen. Herinner je de laagjes stof op de auto’s. “De dustload, het aantal microgram per vierkante meter, gaat daar naar heel hoge waardes. Bij nul is er geen sprake van stof. Zaterdag spreken ze daar van 6.000 microgram per vierkante meter. Dat is zeer hoog. Veel hoger dan wij in ons land hebben gezien”, zegt Roose.

Dat saharazand gaat waarschijnlijk wel niet tot bij ons geraken. “Dan moet de luchtstroom zuidelijk genoeg zijn. Waarschijnlijk gaat het stagneren boven het centrum van Frankrijk. De kans is heel klein dat het tot aan de Benelux geraakt.”

Ook de Spaanse hitte zal, volgens Roose, niet tot bij ons geraken. Dat door de onweerskansen die we het einde van de week zien. “Donderdagochtend en mogelijk vrijdag zien we een kans op onweer. En dat kan eventueel voor problemen zorgen als het te hevig is. Door de lange droogte spoelt het vele water dan gewoon over de grond.”

