Van zenuwachtig gedrag tot een belabberde houding: deze beelden doen geruchten over slechte gezondheid van Poetin oplaaien — © Reuters

Niet enkel de oorlog in Oekraïne biedt veel gespreksstof over de Russische president Vladimir Poetin. Ook zijn eigen gezondheidssituatie draagt daartoe bij. De afgelopen maanden wordt flink gespeculeerd over mogelijke aandoeningen waaraan hij zou lijden, gaande van de ziekte van Parkinson tot een zware vorm van bloedkanker. Enkele videofragmenten waarin de president vreemd gedrag vertoont, doen de geruchtenmolen al maanden draaien.