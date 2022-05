Bestelwagen geplet tussen twee vrachtwagens op E17, bestuurder op slag dood

De Poolse bestuurder van de bestelwagen overleefde de klap niet en was op slag dood. Door een eerder ongeval op de E17 ter hoogte van Antwerpen Oost stond er al een file vanaf Haasdonk. De bestuurder van de gele vrachtwagen van Delcatrans uit Rekkem heeft hoogstwaarschijnlijk de file niet opgemerkt en is op de bestelwagen ingereden. De bestuurder van de vrachtwagen werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de voorste vrachtwagen kwam er met de schrik vanaf.

Door het ongeval is er veel verkeershinder richting Antwerpen. De oprit van Haasdonk is afgesloten en er is maar een rijstrook vrij. Alle verkeer moet over de linkerrijstrook. Vermoedelijk komt de verkeersdeskundige van het parket nog ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken waardoor de verkeersproblemen nog lang kunnen aanhouden. Momenteel staat er al een file vanaf Sint-Niklaas centrum. (Later meer)

