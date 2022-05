Saudi-Arabië geteisterd door zandstorm

Het Saudisch weercentrum voorspelde dinsdag “stoffige winden die het zicht verminderen” in het oosten van het land en in de hoofdstad Riyad. Dat meldt SPA, het persagentschap van het land. In het westen van het land worden gelijkaardige omstandigheden verwacht, onder andere in de heilige steden Mekka en Medina.

Op digitale borden langs de snelwegen naar Riyad worden automobilisten aangespoord om hun snelheid te verlagen wegens het slechte zicht door de storm. De auto’s en gebouwen in het stadscentrum zitten onder het zand. De iconische torens van Riyad zijn van op een paar honder meter onzichtbaar, merkte een verslaggever van het Franse persagentschap AFP op.

Zandstormen komen wel vaker voor in Saudi-Arabië in deze tijd van het jaar. Maar de laatste maanden komen ze steeds vaker voor. Ook buurland Irak wordt door gelijkaardige stormen geteisterd. Daar hebben zich sinds midden april al acht zandstormen voorgedaan. In het nabijgelegen Iran zijn dinsdag in verschillende provincies overheidskantoren, scholen en universiteiten gesloten wegens het extreme weer. De autoriteiten van Saudi-Arabië hebben nog geen specifieke maatregelen aangekondigd om het weer het hoofd te bieden.