“Als Redouan was blijven liggen, had hij het nooit overleefd”: drie dagen na steekpartij op tram vecht tiener nog steeds voor zijn leven

“Zeven keer is Redouan gestoken met die machete. Als hij was blijven liggen, had hij het nooit overleefd.” De 18-jarige Redouan El-Iraki werd zaterdag neergestoken na een uit de hand gelopen ruzie op de tram in Antwerpen. De jongeman vecht nog steeds voor zijn leven. Omdat er van de dader geen spoor is, doet zijn familie een emotionele oproep naar getuigen.

Redouan El-Iraki nam zaterdagavond iets na 21 uur de tram vanop de Meir naar huis. “Onderweg stapte een groepje met drie jongens en een meisje op de tram. Ze wilden per se samenzitten en gingen in discussie met mijn neefje”, zegt zijn nonkel Brahim Ellouzati. Redouan besliste om op een andere plek te gaan zitten, maar volgens getuigen ging een van de jongens achter hem aan.

“We weten niet of Redouan iets gezegd heeft, maar blijkbaar haalde die jongen plots een machete (een groot kapmes, red.) boven en haalde hij daarmee uit. Hij stak Redouan tot zeven keer toe”, vertelt Brahim. “Volgens de dokters was een van die uithalen bijna fataal omdat zowel de maag, darm, milt als de lever geraakt zijn.” Redouan liep ook verwondingen op aan zijn hand, elleboog, bil en lies.

Coma

Aan premetrostation Handel trok iemand op de tram aan de noodhendel. De deuren van de tram gingen open en Redouan strompelde naar buiten. Met zijn laatste krachten liep hij de trappen naar boven en riep hij om hulp. Een toevallige voorbijgangster bracht hem met de wagen naar het Stuivenbergziekenhuis. Redouan verkeert drie dagen na het incident nog steeds in kritieke toestand en ligt in een coma. (Lees verder onder de foto)

© rr

“Zijn instinct heeft hem gered. Volgens de dokters had Redouan enorm veel bloed verloren. Als hij was blijven liggen, had hij het sowieso nooit overleefd”, weet Brahim. “De dokters zeggen dat we moeten afwachten. En zelfs als hij erdoor komt, weten we niet of hij nog zal kunnen wandelen. Het wordt sowieso een enorm lange revalidatie”, vult zijn tante Fatima Ellouzati aan.

Oproep naar getuigen

Van de dader is voorlopig nog geen spoor. De Antwerpse politie deed de tram zaterdag wel stoppen en vroeg alle identiteitskaarten van de tramreizigers op, maar in het tumult had het groepje vermoedelijk het premetrostation al verlaten. “Het onderzoek naar deze zeer ernstige feiten is volop aan de gang en wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. (Lees verder onder de foto)

© BFM

In de hoop de dader te identificeren, plaatste Fatima deze week een oproep naar getuigen op Facebook. “Ik snap niet dat die dader nog rondloopt”, zegt ze. “Er zijn camera’s op de tram zelf, in het premetrostation en op de tram zelf zat heel veel volk, maar blijkbaar kan niemand de politie verder helpen”, verzucht ze.

De familie wil er alles aan doen zodat de dader gevat wordt. “Voor onszelf, maar ook zodat hij geen andere slachtoffers maakt”, zegt Brahim. “Want wat zegt het over iemand dat hij een andere persoon zomaar neersteekt op een volle tram?”