Paus grapt: “Shot tequila nodig voor mijn kniepijn”

Paus Franciscus heeft zich van zijn meest grappige kant laten zien. Toen hij op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad rondgereden werd met zijn pausmobiel en een groep Mexicaanse seminaristen zag, stopte hij. “Weet je wat ik nodig heb voor mijn kniepijn? Een shot tequila”, grapte de kerkvader. Of zijn dokters het daarmee eens zijn, is maar de vraag.

Paus Franciscus sukkelt al enkele weken met zware kniepijn. Vorige week verscheen hij voor het eerst in lang weer in het openbaar, zij het in een rolstoel. Dinsdag had hij die niet nodig toen hij in zijn pausmobiel rondgereden werd op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Daar nam hij de tijd om met meerdere gelovigen te praten die hem daar toejuichten.

Grappig werd het toen een groep Mexicanen - dat werd duidelijk door de Mexicaanse vlag die ze meedroegen - hem aansprak. Ze vroegen hem hoe het met zijn knie ging, waarop de 85-jarige Franciscus zei dat die “stout” was. Toen ze hem bedankten om zijn taken toch te blijven uitvoeren ondanks de pijn, antwoordde Franciscus: “Weet je wat ik nodig heb voor mijn knie? Een shot tequila.” Waarop de lachende Mexicanen antwoordden: “We zullen je een fles meebrengen.”