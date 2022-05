PSG-middenvelder Idrissa Gueye onder vuur omdat hij weigerde in regenboogshirt te spelen

Idrissa Gueye heeft geweigerd om dit weekend voor Paris Saint-Germain te spelen in regenboogshirts. Dat melden Franse media. Die beslissing levert hem in ieder geval veel kritiek op in Frankrijk.

Gueye reisde zaterdag mee met zijn elftal voor de voorlaatste competitiewedstrijd in Montpellier. Maar in de wedstrijdselectie was de 32-jarige Senegalese international van PSG nergens te bespeuren. Trainer Mauricio Pochettino vertelde dat de middenvelder niet ziek of geblesseerd was, maar ontbrak om ‘persoonlijke redenen’.

Probleem met regenboogshirts

Ondertussen blijkt dat die persoonlijke redenen te maken hebben met het shirt waarmee PSG aantrad. Deze hadden nummers in de kleuren van de regenboog en waren deel van een actie van de Ligue 1 voor de Internationale Dag tegen Homofobie. Gueye zou geweigerd hebben hierin te spelen en moest daarom op de tribune gaan zitten.

PSG in de speciale shirts met regenboognummers — © ISOPIX

Bij een vergelijkbare actie vorig seizoen ontbrak Gueye toevallig ook in de wedstrijdselectie. Toen waren maagproblemen de officiële reden van zijn afwezigheid. Voorlopig heeft De Senegalese international zelf nog niet gereageerd op de heisa. Volgens Le Parisien heeft de keuze om niet te spelen bij de middenvelder te maken met zijn geloof, de islam.

Kritiek op beslissing

Ondertussen kreeg Gueye enorm veel kritiek op zijn beslissing. Ook bijvoorbeeld van Franse minister van Sport Roxana Maracineanu. “Het dragen van een regenboogshirt is dan misschien een detail, maar het is een belangrijk symbolisch gebaar dat onze jeugd helpt opvoeden. Ik vind het triest” vertelde ze aan Le Parisien.

In hetzelfde weekend kondigde de Engelse voetballer Jake Daniels aan homoseksueel te zijn.