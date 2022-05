Russische oud-kolonel uit kritiek tijdens talkshow op staatszender: “Raketten op Finland richten? Bespottelijk”

Sinds de oorlog in Oekraïne begon op 24 februari doet de Russische overheid er alles aan om het conflict rooskleuriger voor te stellen. Er wordt steevast gesproken over een “speciale militaire operatie” en anti-oorlogbetogingen zijn verboden. Maar dat tij is aan het keren, hoewel de oorlog niet verloopt zoals Rusland had gepland. Hier en daar wordt kritiek geuit op de beslissingen en dreigementen van het Kremlin. Dat gebeurde maandag nog op de Russische staatstelevisie, die normaal gezien de spreekbuis van het regime is. De Russische veteraan en oud-kolonel Michail Chodarenok trok van leer tegen de dreiging dat Rusland raketten zou richten op EU-land Finland, dat zondag besliste om toe te reden tot het militaire bondgenootschap van de NAVO. “Bespottelijk”, klonk het. “Het probleem is dat de wereld tegen ons is, zelfs als we het niet willen toegeven.”