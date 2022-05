“De hele wereld is tegen ons”: Russisch oud-kolonel zorgt voor opvallend tv-fragment

“De oorlog in Oekraïne verloopt slecht en het zal alleen maar erger worden. De realiteit is somber: de hele wereld is tegen ons, we zijn internationaal compleet geïsoleerd.” Voor het eerst in bijna drie maanden oorlog kreeg de Russische bevolking de waarheid onverbloemd te horen van een oud-kolonel, op de Russische staatstelevisie dan nog. Komen er barsten in de staatspropaganda? Of zit er toch iets anders achter?