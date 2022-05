KLM verhoogt lonen van personeel met 5 procent wegens inflatie

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM verhoogt de lonen van haar personeel met 5 procent. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Eerst zouden de verhogingen van elk 2,5 procent in augustus 2020 en augustus 2021 worden doorgevoerd, maar dat werd uitgesteld wegens de coronacrisis en de impact die de pandemie had op de luchtvaart. Het personeel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij moest toen zelfs loon inleveren.

“Met het besluit van vandaag creëert KLM, net als veel andere bedrijven in Nederland, financiële ruimte voor medewerkers om de torenhoge inflatie te compenseren”, zegt de maatschappij in een toelichting. Het gaat om “een correctie en geen verhoging”, klinkt het nog. Maar van een volledig herstel naar de toestand van voor de pandemie is nog geen sprake. “Meer kunnen we voorlopig niet doen”, zegt KLM.

In Nederland geldt geen automatische loonindexering zoals bij ons, om de stijgende levensduurte te compenseren.