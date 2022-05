Spanje wil als eerste Europese land “menstruatieverlof” invoeren

De Spaanse regering heeft een wetsontwerp voorgesteld dat een “menstruatieverlof” in het leven roept voor vrouwen die lijden onder pijnlijke maandstonden. Dat is een primeur in Europa.

De overheid zal de tijdelijke werkonderbreking integraal financieren, zo kondigde minister van Gelijkheid Irene Montero van de radicaal linkse partij Podemos aan. “Menstruatie zal geen taboe meer zijn. Het is gedaan met gaan werken met pijn.”

De minister gaf in een televisie-interview aan dat het ziektebriefje, dat ondertekend zal moeten worden door een arts, geen limiet zal hebben. Een voorlopige versie van de wet waarover Spaanse media vorige week berichtten, had het nog over maximaal vijf dagen werkonderbreking.

Eerste in Europa

De tekst gaat nu naar het parlement, waar de regering geen meerderheid heeft. Als het licht op groen wordt gezet, volgt Spanje het voorbeeld van onder meer Japan, Indonesië en Zambia. In Europa zal Spanje de eerste zijn, al zijn er wel al bedrijven die het menstruatieverlof toekennen zonder dat er een wet voor bestaat.

Vakbond UGT, een van de grootste in Spanje, is niet overtuigd. De vakbond is ongerust dat bedrijven minder snel geneigd zullen zijn vrouwen aan te werven om zo afwezigheden te vermijden. Een andere vakbond CCOO is wel tevreden, omdat de regeling een “tot nu toe genegeerd gezondheidsprobleem zichtbaar zal maken”.