70-jarige schildpad Jan kiest het hazenpad: “De buren zoeken mee, want het dier heeft een grote emotionele waarde”

Chris met haar schildpad Mathilde. Jan is ongeveer even groot. — © Erik Van Eycken

De Boortmeerbeekse Chris Lapeysen is al twee dagen op zoek naar haar schildpad Jan. Samen met schildpad Mathilde ontsnapte het zeventigjarige dier zondag uit de tuin. “Mijn overleden vader kreeg de schildpad bij zijn eerste communie”, zegt Chris.

Hoe de twee dieren, Griekse landschildpadden, zondag zijn ontsnapt, blijft een raadsel. “We waren met de buren aan het tuinieren en het viel me op dat de Jan en Mathilde geen kijkje kwamen nemen, dat doe ze meestal wel. Ik vermoed dat ze toen via de groentetuin zijn ontsnapt. Er is een poortje, vermoedelijk zijn ze daaronder gekropen”, zegt eigenares Chris Lapeysen.

Pas maandagochtend stelde ze vast dat zowel Mathilde als de 70-jarige Jan ontsnapt waren. Mathilde werd snel gelokaliseerd. “Ze stapte de straat over en zat op een graspleintje aan de sporthal. Maar van Jan is er nog steeds geen spoor. Het dier heeft een grote emotionele waarde: mijn overleden vader, ook Jan, kreeg de schildpad bij zijn eerste communie.”

Niet verhongeren

Chris lanceerde inmiddels een opsporingsbericht via Facebook. “De mensen van de sporthal zoeken mee, samen met enkele buren. Voor mij is het belangrijk dat Jan wordt gevonden”, legt Chris uit. “Een schildpad stapt sneller dan de meeste mensen denken.”

Chris vreest alvast niet dat Jan zal verhongeren. “Gelukkig is er veel groen in Boortmeerbeek. Jan vindt wel iets om te eten, zo zijn schildpadden bijvoorbeeld gek op paardenbloemen. Maar dit zijn hoge temperaturen. Gelukkig zijn er aan de sporthal lage struiken waar Jan kan schuilen.” (lees verder onder de foto)

© evb

Jan blijkt eigenlijk ‘Jeanne’ te zijn. “Plots legde Jan eitjes. Het bleek dus een vrouwtje. Inmiddels lopen hier in de tuin kinderen van Jan rond. ” Haar naam blijft echter behouden. Chris belooft een beloning voor de vinder. Ze hoopt alvast dat het diertje snel gevonden. “Het grasterrein naast de sporthal waar Mathilde is gevonden, zou als parkeerplaats worden gebruikt voor het seniorenfeest op 1 juni.”

Wie de schildpad vindt, kan er best een kartonnen doos over plaatsen. Schildpadden duwen zich namelijk weg met de poten.