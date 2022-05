Cercle zkt. keeperstrainer, contract Dany Verlinden niet verlengd

Cercle werkt na een geslaagd seizoen achter de schermen hard aan de staf en de ploeg voor volgend seizoen. Dany Verlinden zal daar geen deel meer van uitmaken. Na vier seizoenen is men toe aan een ander type trainer voor de keepers. Er lopen momenteel gesprekken met kandidaat-opvolgers.

Bij de promotie naar 1A in 2018 kwam Verlinden in dienst bij Cercle. Hij kende een moeilijke beginperiode omdat fanatieke fans hem als gewezen icoon van Club Brugge weigerden in de armen te sluiten. Tijdens een oefenmatch in de voorbereiding dreigde het zelfs even uit de hand te lopen en werd Verlinden op een onbeschofte manier aangepakt. Hij bleef er altijd rustig bij en deed zijn job zoals gevraagd. Zo groeide hij uit tot een graag geziene en gewaardeerde figuur binnen de sportieve cel. Nu kan hij dus op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Het contract van de assistenten Miron Muslic en Jimmy De Wulf wordt wel verlengd. De Oostenrijker Dominik Thalhammer had nog een doorlopend contract en blijft T1, maar het is een publiek geheim dat de inbreng van Muslic en De Wulf groot is.

Sportief directeur Carlos Avina wil eerstdaags ook nog een nieuwe trainer voor de beloften aanduiden. Die functie werd tot oktober vorig jaar waargenomen door Jimmy De Wulf die dan de overstap naar de A-kern maakte. Zijn assistent Wouter Artz volgde hem op, maar hij vertrok intussen naar Deinze.

Contract voor Braem?

Eerstdaags wordt ook beslist of spits Stan Braem een profcontract krijgt. De voetballer van tweede nationaler Zwevezele liep onlangs een paar maanden proef op Cercle. Het contract van linksachter Alexander Corryn wordt niet verlengd. Hij kon nooit een vaste plaats veroveren en verlaat Cercle na twee seizoenen.