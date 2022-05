Nu komt het EK in Engeland écht dichtbij: Red Flames komen vandaag eerste keer samen

Maandag begonnen de Red Flames aan hun voorbereiding richting het EK in Engeland (6-31 juli) met een individueel programma, maar vandaag komt onze nationale vrouwenploeg voor het eerst samen in Tubeke. Ook de komende weken zal Tubeke de thuisbasis van de Flames zijn en zullen ze er verschillende meerdaagse stages afwerken.

Er staan de komende weken ook verschillende keren fysieke testen in de Bakala Academy, het onderzoeks- en testcentrum voor topsport aan de KU Leuven, op het programma. De uitkomst van die testen zal een rol spelen voor de samenstelling van de definitieve 23-koppige selectie van bondscoach Ives Serneels, die op 20 juni bekendgemaakt wordt. Van de huidige preselectie zullen er nog tien speelsters afvloeien en zoals bekend hanteert de staf van de Flames fysieke parameters als belangrijk selectiecriteria. Van 6 tot 9 juni vertoeven de Flames in Aywaille voor een stage. Wellicht zal de focus daar op teambuilding liggen.

Er staan vanaf midden juni ook nog enkele oefenwedstrijden gepland. Op 16 juni oefenen de Flames in Engeland. Daarna spelen ze thuis nog tegen Noord-Ierland (23/06), Oostenrijk (26/06) en Luxemburg (28/06). Op 6 juli vertrekken de Flames dan richting het EK in Engeland, waar ze vanaf 10 juli aantreden in groep D. Daarin wachten IJsland (10/07), Frankrijk (14/07) en Italië (18/07). Hun thuisbasis over het kanaal wordt Wigan. (vva)