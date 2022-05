Engie doet zeer goede zaken door oorlog in Oekraïne

He Franse Engie boekte in het eerste kwartaal een omzet van 25,6 miljard euro, 74 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst steeg zelfs nog spectaculairder: die ging 85 procent hoger om af te klokken op 3,53 miljard euro. Het bedrijf heeft het zelf over “een zeer sterke operationele prestatie in uitzonderlijke marktomstandigheden”, een verwijzing naar de oorlog in Oekraïne, waardoor de elektriciteitsprijzen door het dak zijn gegaan.

Het bedrijf trekt zijn prognoses voor het hele jaar dan ook fors op. Engie krikt de jaarprognoses – die dateren van midden februari, tien dagen voor de oorlog – fors op: het management mikt nu op een courante nettowinst tussen 3,8 en 4,4 miljard euro. Tien dagen voor de inval van de Russen in Oekraïne ging Engie nog uit van een nettowinst tussen 3,1 en 3,3 miljard.