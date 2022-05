Lorin Parys zat in mei 2020 mee aan de onderhandelingstafel om de N-VA van Bart De Wever en de PS van Paul Magnette in één regering te krijgen. Mislukt. De opdracht die de gewezen politicus nu van de Pro League heeft gekregen, is nog veel zwaarder: een verzameling van egoïstische profclubs op één lijn krijgen voor een nieuw competitieformat.