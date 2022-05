Er moest iets gebeuren: Gentse Feesten richt meldpunt op voor grensoverschrijdend gedrag, grote festivals volgen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd op de Gentse Feesten. Bij Sint-Jacobs komt er een houten chalet waar iedereen die ermee geconfronteerd is, terechtkan. Stewards of “sfeerbeheerders” krijgen een opleiding hoe ze met de slachtoffers om kunnen gaan. Ook Tomorrowland, We Can Dance, Rock Werchter en Pukkelpop zullen een meldpunt op hun festivalwei inrichten. “De interesse om seksuele intimidatie op festivals aan te pakken groeit. Dat merken we aan de vragen die ons instituut daarover krijgt”, zegt professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens.