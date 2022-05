Ruim 6 op 10 Belgen denken binnen enkele weken gelijkaardige job te kunnen vinden bij andere werkgever

Krapte op de arbeidsmarkt doet wat een mens. Zo blijkt 64 procent van alle Belgen er nu van overtuigd dat ze binnen enkele weken of maanden een gelijkaardige job bij een andere werkgever kunnen vinden, als ze dat willen. Een opvallende stijging in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Acerta en Stepping Stone.

Vooral bij twintigers (80 procent) en dertigers (75 procent) is het vertrouwen groot dat ze elders snel én evengoed aan de bak kunnen. In de groep van 60-plussers meent 55 procent dat een snelle jobwissel mogelijk moet zijn. Het lijkt er dus op dat de krapte en de grote moeilijkheden die bedrijven ondervinden om personeel te vinden, de werkende Belg een vetrouwensboost geeft. Die bereidheid tot jobmobiliteit is volgens Acerta een goed teken. “Het illustreert dat de economie aantrekt.”(adm)