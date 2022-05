Rode Duivels weer op volle sterkte: Roberto Martinez kan wellicht rekenen op voltallige selectie voor Nations League

Wellicht moet ook Eden Hazard, pas opnieuw fit na blessureleed, zich melden in Tubeke. Daarnaast is het de vraag of Thomas Meunier en Thorgan Hazard erbij zullen zijn – zij sukkelden de laatste weken met kwaaltjes – en of Martinez een beroep zal doen op Jupiler Pro League-spelers als Vanzeir, Van der Heyden en Delcroix.

De Rode Duivels kunnen maar beter in vorm zijn: het vierluik wordt meteen bepalend voor de kansen om de Final Four van de Nations League te bereiken. (pjc)