Na 82 dagen is de belegering van de staalfabriek in Marioepol voorbij. Een onverwachte wending, want de fabriek groeide de voorbije weken uit tot hét symbool van Oekraïens verzet tegen de Russische inval. “Azovstal valt”, toetert Rusland. “Gevechtsmissie volbracht”, zegt Oekraïne. “Het was een heel goede strategie”, zegt ook defensiespecialist Peter Wijninga.