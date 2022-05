Een op de drie slachtoffers van verkrachting is minderjarig

Het afgelopen jaar heeft een recordaantal slachtoffers van seksueel geweld zich gemeld. De zorgcentra tellen liefst 193 meldingen per maand, in 65 procent van de gevallen gaat het om verkrachting. De slachtoffers worden ook steeds jonger: meer dan een op de drie is minderjarig. Dat bericht Het Laatste Nieuws woensdag.

Van alle meldingen komt 51 procent van slachtoffers die nog studeren. Het grootste deel daarvan, 34 procent, is nog minderjarig, schrijft Het Laatste Nieuws. “We hopen dat het is omdat die jongeren de weg gevonden hebben naar de zorgcentra”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. “Maar we kunnen niet uitsluiten dat er vorig jaar, met de cafés en restaurants die heropenden, meer seksueel overschrijdend gedrag plaatsvond in het uitgaansleven.”

In totaal meldden zich in 2020 meldden nog 86 slachtoffers per maand in de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Die zorgcentra worden sinds 2017 in een aantal ziekenhuizen aangeboden om slachtoffers van seksueel geweld bij te staan. In de eerste helft van 2021 liep het aantal meldingen daar op tot 128 per maand, om in de tweede helft te pieken op 193 meldingen per maand.

”Op zich denken we niet dat er meer seksueel geweld is dan vroeger”, zegt Liesbet Stevens. ‘‘De stijging is voor het grootste deel te wijten aan het feit dat er steeds meer zorgcentra openen en dat de bekendheid van die centra groter wordt.”

Dat bevestigt ook Wim Van de Voorde, de Vlaamse coördinator van de hulplijn 1712. ‘‘Wanneer een slachtoffer belt naar 1712, wijzen we consequent door naar de zorgcentra. Maar vergis je niet: de cijfers zijn sowieso erg hoog in ons land.”

Van de Voorde zegt in Het Laatste Nieuws ook nog dat het uitgaansleven er na de lockdowns “heftiger” aan toe gaat. “Wellicht moeten we opnieuw leren hoe we ons tegenover elkaar moeten gedragen. Ook op feestjes.”