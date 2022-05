Premier De Croo stelt voor om defensie-uitgaven te verhogen tot 2 procent bbp tegen 2035

Volgens het huidige groeitraject voor de militaire uitgaven, zoals vastgelegd in het STAR-plan van defensieminiser Ludivine Dedonder, zou België in 2030 1,54 procent van het bbp uitgeven aan defensie. Dat komt neer op 10 miljard euro bijkomende militaire uitgaven en een jaarlijks defensiebudget dat van 4,4 miljard euro in 2022 stijgt tot 6,9 miljard in 2030.

De Croo zou dat traject willen herzien. Vrijdag legde hij op het kernkabinet verschillende werkhypotheses op tafel. Tot 2024, of het einde van de legislatuur, zou er geen extra inspanning gevraagd worden. Maar in 2030 zouden de militaire uitgaven stijgen tot 1,6 procent, in 2033 tot 1,8 procent, om in 2035 2 procent te bereiken. Dat zou neerkomen op zeker 10 miljard euro extra.

Volgens La Libre lieten de MR en Open VLD verstaan dat ze het voorgestelde traject steunen. Ecolo en Groen zijn tegen, terwijl de PS, Vooruit en de CD&V momenteel neutraal zijn.