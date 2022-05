Opnieuw iets meer ongevallen met trams van De Lijn

In 2021 zijn er in Vlaanderen 1.083 ongevallen met trams van De Lijn geregistreerd. Dat zijn er 82 meer dan 2020, toen er 1.001 incidenten waren. Het aantal tramongevallen in 2021 ligt wel nog altijd een stuk lager dan de 1.484 incidenten in pre-coronajaar 2019. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

De trams van De Lijn waren in 2021 samen goed voor ruim 1,4 miljoen en bijna 17,4 miljoen gereden kilometer. De Vlaamse vervoersmaatschappij vervoerde daarbij in totaal ruim 55 miljoen reizigers.

Wat het aantal tramongevallen betreft, valt op dat de cijfers in Antwerpen dalen, terwijl er in Gent een aan de kust sprake is van een stijging. In Antwerpen was er een daling van 625 ongevallen in 2020 naar 602 vorig jaar. In Gent steeg het aantal ongevallen van 275 naar 336 en aan de kust was er zelfs een stevige stijging van 101 naar 145 ongevallen. Zowel in Antwerpen als aan de kust viel er 1 dodelijk slachtoffer bij tramongevallen.

Oorzaken

De oorzaken van de tramongevallen blijken zeer divers. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om een aanrijding met andere voertuigen. Maar in 145 gevallen is er ook sprake van een val of evenwichtsverlies en er waren vorig jaar ook 31 ongevallen waarbij een fietser betrokken was en 22 incidenten met voetgangers.

Initiatieven

Om het aantal tramongevallen zoveel als mogelijk te beperken, neemt De Lijn een aantal nieuwe initiatieven. Zo krijgen tramchauffeurs een opfrissingscursus aangeboden. “Aan de kust is de uitrol van die cursus al het verst gevorderd. De vervoersmaatschappij hoopt in Gent eind 2022 alle chauffeurs een eerste opfrissing te hebben aangeboden. En in Antwerpen is de opstart van de opleiding nog dit jaar voorzien”, zegt N-VA-parlementslid Maertens.

Daarnaast is onlangs ook de aankoop van tramsimulatoren gegund. Vanaf eind 2023 zal De Lijn die kunnen inzetten bij de opleiding van tramchauffeurs. “Zo worden die nog beter getraind op alle mogelijke situaties”, klinkt het.

Bij de start van het nieuwe zomerseizoen is er ook opnieuw de jaarlijkse veiligheidscampagne voor de kusttram. Deze campagne focust vooral op toeristen die niet vertrouwd zijn met de tram.