Aantal verkeersslachtoffers op zelfde niveau als voor coronapandemie

Tijdens de eerste drie maanden van 2022 zijn in ons land bij verkeersongevallen ter plaatse 111 doden gevallen, 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar (74) en quasi evenveel als in 2019 (113), het laatste jaar voor de coronapandemie. Opvallend: het aantal letselongevallen met e-stepgebruikers verdrievoudigde: van 96 naar 296. Dat leert de verkeersbarometer die verkeersinstituut Vias woensdag publiceert op basis van cijfers van de federale politie.

Op nationaal vlak is er een stijging van alle indicatoren. Het aantal letselongevallen steeg met 22 procent tot 8.068, tegenover 6.587 een jaar geleden. Het aantal gewonden nam met 23 procent toe: van 7.871 tot 9.698.

In Vlaanderen was er een lichte stijging van het aantal verkeersdoden (van 46 naar 50), in Brussel (van 2 naar 4) en Wallonië (van 26 naar 57) verdubbelde het aantal verkeersdoden. Het Waalse cijfer wordt mee beïnvloed door het ongeval in Strépy waar zes voetgangers/carnavalisten het leven lieten.

Nationaal is er een stijging van het aantal geregistreerde letselongevallen voor alle types weggebruikers, behalve voor de ongevallen met vrachtwagens (-2 procent). Het aantal letselongevallen met e-stepgebruikers is verdrievoudigd, maar ook het aantal ongevallen met bromfietsers (+35 procent) en fietsers (+22 procent) stijgt fors.

“In Vlaanderen zien we voor de fietsers het hoogste aantal letselongevallen van de laatste 10 jaar: er werden 1.873 ongevallen met gewonde fietsers geregistreerd (+25 procent). Bij de bromfietsers (606 letselongevallen) was er een stijging met 40 procent ten opzichte van vorig jaar”, stipt Vias aan. Het aantal letselongevallen met bestelwagens (594) steeg met 22 procent.

“Geen sprake meer van een structurele verbetering”

De resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid bekeken worden, omdat het over een korte periode gaat maar laten geen gunstige evolutie zien. Gedurende deze periode vorig jaar waren er nog zware beperkende coronamaatregelen zoals een avondklok en verplicht telewerk, aldus Vias. “Er is geen sprake meer van een structurele verbetering zoals we die tot enkele jaren geleden meemaakten. Nieuwe fenomenen zoals e-steps moeten aandachtig gevolgd worden. In Vlaanderen noteerden we daarnaast het hoogste aantal geregistreerde fietsongevallen.”